السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

مساند العمالة المنزلية
منصة مساند
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

 أكدت منصة مساند المخصصة لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمد.

نقل كفالة العمالة اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغرد استفسر بشأن  مدى إمكانية نقل كفالة العمالة من خلال وثيقة العمل الحر.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في اصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند"، 4 خطوات لتحويل راتب العمالة عبر furpay:

4 خطوات لتحويل راتب العمالة

- حـمـل urpay وأنــشــــئ حساب للعمالة
- قم باختيار أيقونة مساند وأضف العمالة
- اختر دفع راتب وقم بإدخال الراتب ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة وأكد عملية التحويل

مدة تحويل تكلفة نقل العمالة

وفي وقت سابق، حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، مدة تحويل تكلفة نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تحويل تكلفة  ومستحقات نقل العمالة إلى صاحب العمل الحالي.
وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل”.

آلية توثيق العقود 

وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، قد حدد في وقت سابق، آلية توثيق العقود للعمالة المنزلية.
وردًا على استفسار حول آلية إجراء تعديل راتب بمساند، قالت عبر حسابها في موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “هي خدمة لتوثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة”.

عقود العمالة المنزلية

وأطلقت “مساند”، خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة ولا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

اقرأ أيضا

IMG-20230916-WA0008
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"التغذية الصحية" تكشف عن 50 حالة مرضية في القطيف

الديوان الملكي
4:22 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

ولي العهد
4:07 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

نوابغ المستقبل
4:02 م السبت، 16 سبتمبر 2023

غداً.. إعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

اقرأ أيضا

متحدث الوطني للأرصاد يكشف العلاقة بين الحالة الجوية بجازان والعاصمة المقدسة

متبقي 6 ساعات.. الأرصاد تصدر تحذيرًا على المدنية المنورة

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:41 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. تنويه مهم بشأن رواتب التأمينات واستقدام العمالة المنزلية من هذه الدولة

4-3-2023_21_12_07_GomhuriaOnline_551677957127 8:28 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

إنذار أحمر على مكة المكرمة والدفاع المدني يُحذّر

تحذير-المرور-السعودي 7:42 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

تزامنًا مع هطول أمطار.. تحذير مهم من المرور لقائدي المركبات

4554 7:04 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

شلالات المياه تشكل مشهدا بديعا في تبوك

اقرأ أيضا

الداخلية
1:10 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

التأمينات الاجتماعية
12:57 م السبت، 16 سبتمبر 2023

التأمينات تكشف معلومات مهمة بشأن نظام تبادل المنافع

إنفاذ
10:15 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

منها 8 مزادات بمكة.. إنفاذ يعلن عن أكثر من 200 فرصة عقارية بهذه المناطق

نزاهة
9:22 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

. نزاهة تحقق مع 340 مشتبهاً بالفساد وتوقف 134 مواطناً ومقيماً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

مكافحة المخدرات
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

الداخلية
1:55 م السبت، 16 سبتمبر 2023

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

رياح شديدة
1:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

البحيري
1:17 م السبت، 16 سبتمبر 2023

حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم