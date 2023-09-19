الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر منصة "استطلاع"، اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.اضافة اعلان
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها في المنتج.
ويأتي ذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك، ولضمان مطابقة المتطلبات الفنية الموضحة في المواصفات القياسية، بما يساهم في حماية الطيف الترددي من التداخل اللاسلكي الضار والمواءمة مع شبكات الاتصالات العامة.
إضافة إلى التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية الصادرة من قبل الجهة المختصة قبل استيراد و/أو استخدام هذه الأجهزة.

استثناء الجهات العسكرية والأمنية

وتطبق أحكام اللائحة على جميع أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويستثنى منها أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المستخدمة من الجهات العسكرية والأمنية.
وتشترط اللائحة ضرورة التأكد من أن الأجهزة تحمي الإنسان والحيوانات والممتلكات الخاصة بغض النظر عن تطبيق حدود للجهد الكهربائي.
كما تشترط تحقق الاستخدام الفعال للطيف الترددي لهذه الأجهزة من أجل تجنب التداخل اللاسلكي الضّار في الأجهزة الأخرى.

اشتراطات خاصة بأجهزة الاتصالات 

وحددت اللائحة مجموعة من الشروط على النحو التالي:
- أن تتوافق الأجهزة عبر الشبكات مع الأجهزة الأخرى.
- أن تصنع الأجهزة بما يضمن ألا تسبب وقوع أي أضرار بشبكات الاتصالات أو طريقة عملها وألا تسيء استخدام موارد الشبكة، مما قد يتسبب في تدني الخدمة بشكل غير مقبول.
- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة لضمان الحماية من الاحتيال.
- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك لضمان الوصول الى خدمات الطوارئ.
- أن تدعم الأجهزة بخصائص معينة وذلك من أجل تسهيل استخدامها من قبل المستخدمين لذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن تشتمل الأجهزة على ضمانات بحيث تضمن بأن البيانات الشخصية وخصوصية المستخدم والمشترك تكون محمية بالكامل. 

متطلبات السلامة في الأجهزة

وأوجبت اللائحة، الالتزام بمتطلبات السلامة في الأجهزة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية وهي كالتالي:
-السلامة الكهربائية.
- التعرض للإشعاعات.
- الضوء والليزر.
-التوافق الكهرومغناطيسي.

 

مسؤوليات الجهات الرقابية
وتقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:
-التحقق من استيفاء الأجهزة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات. 
- يحق للجهات الرقابية – عشوائيا – سحب الأجهزة في السوق للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.
-يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
-عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنيَّة من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.

المخالفات والعقوبات

وحظرت اللائحة صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
واعتبرت عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية: 
عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.
عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية.
‌عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
10:25 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

أهم 10
9:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

أمراض القلب
9:10 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

دراسة.. هذه أسباب انخفاض نسبة نجاة النساء من الأزمات القلبية

اقرأ أيضا

من اليوم وحتى السبت..الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية على مناطق المملكة

متخصص: إعادة العقار المعيوب لأصحابه إلا في هذه الحالة

"التعليم": 74 ألف طالبة وطالبة من 160 دولة في جامعات المملكة

بمعدل 2709 سنويًا.. النقل تصدر 7 تراخيص يوميًا لتأجير السيارات

منها مكة.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العمرة 4:39 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

بشرى من الحج والعمرة في انتظار ضيوف الرحمن من باكستان

images (1) 1:29 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

إعلان رسمي حول موعد التسجيل لحجاج الداخل 1445

1-15 10:59 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

عاجل.. عند التقاعد المبكر.. تعرف على شرط التأمينات للالتحاق بعمل آخر

images 6:58 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

مشروع ضاحية سدايم بجدة.. إتاحة توقيع العقود للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني

اقرأ أيضا

الهيئة العامة لعقارات الدولة
6:26 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

غرامة 10 ملايين ريال.. 50 يومًا على نفاذ نظام "المساهمات العقارية"

توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة
5:33 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

وزير الحج: تطوير 100 موقع تاريخي بمكة والمدينة

سحب رعدية ممطرة
4:38 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أمطار على مكة.. "الأرصاد" يتوقع سيولاً ورياحًا نشطة على 4 مناطق

تعليم الطائف
1:30 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الكثافة وصلت 40 طالبا.. تعليم الطائف يطالب بتفكيك تكدس طلاب الفصول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6VFDdgW0AA3LJd
11:18 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
11:07 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ننشر ضوابط واشتراطات أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

الأطفال أمام الشاشات
11:03 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

ماذا تفعلين إذا اكتشفتِ أن طفلك مدمن على الإباحية؟

6 4
10:16 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الرابعة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى