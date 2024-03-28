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نداء مهم من "الحج والعمرة" لضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بهذا الأمر

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بيت الله الحرام
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أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، نداءً عاجلًا لضيوف الرحمن بشأن ارتداء الكمامة أثناء العمرة.

تحذير لضيوف الرحمن من انتشار عدوى تنفسيةاضافة اعلان

حثت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن على الالتزام بارتداء الكمامة أثناء العمرة، من أجل الوقاية من الأمراض الفيروسية، وتجنب الإصابة بالعدوى التنفسية.


ضرورة ارتداء الكمامة أثناء العمرة

وشددت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، على ضرورة ارتداء ضيوف الرحمن الكمامة طيلة فترة البقاء في الحرمين الشريفين.
وأشارت إلى أنه في المسجد الأقرب، أو في مسجد الفندق، يمكن  للزائر أداء الصلاة بكل يسر وطمأنينة وإدراك فضل الصلاة في الحرم، والإسهام في تخفيف الزحام.

 مكة كلها حرم

وأكدت أن مكة كلها حرم، وفي تعمير مساجدها إيثارٌ للمعتمرين، وتخفيفٌ للزحام، وتعاونٌ على التيسير للقادمين من كل مكان.

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