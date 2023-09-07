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نجا من الموت.. 6 ساعات لإنقاذ حياة شاب من الفتك به بجازان

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أطباء الطوارئ في منطقة جازان
أ أ
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أجرى أطباء الطوارئ، في منطقة جازان، تدخلاً جراحياً عاجلاً لإنقاذ حياة شاب، تعرض لإصابة بآلة حادة كادت تودي بحياته، في عملية استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد.اضافة اعلان

تعرض لتهتك بالغ في أنسجة الرأس والرقبة

 وأكدت الصحة في جازان أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ بمستشفى صامطة العام بجازان نتيجة إصابته بحادث مصنعي مع إحدى الآلات الميكانيكية مما أدى إلى تعرضه لتهتك بالغ في أنسجة الرأس والرقبة وعدم استقرار لمجرى التنفس مما يمثل تهديدًا مباشرًا للحياة.
وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وتزويده بأنبوب للتنفس وتم نقله على الفور لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان للحاجة الماسة لعدد من التخصصات الطبية والرعاية المركزية المطلوبة لمثل هذه الحالات.

انفصال تام بين الحنجرة والقصبة الهوائية

وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية والمخبرية تم إدخال المصاب لغرفة العمليات بسبب وجود انفصال تام بين الحنجرة والقصبة الهوائية وانفصال شبه تام بين البلعوم والمريء، وانقطاع أعصاب الحبال الصوتية، وكسور متعددة، وانفصال في فقرات العنق، وكسور في غضاريف الحنجرة، بالإضافة إلى نزيف في الرقبة، وكسور أخرى متفرقة في الجسم.
كما تم خلال إجراء العملية عمل استكشاف الرقبة، وإصلاح مؤقت لتهتكات بالغة في الحنجرة والبلعوم، وفصل القصبة الهوائية عن المريء وتوصيل طرفها بالجلد الخارجي للرقبة لإنشاء طريقة مستقرة وآمنة للتنفس.

العملية تكللت بالنجاح

وتم تثبيت كسور الفقرات العنقية الثالثة واستئصال كامل للحنجرة، وإعادة ترميم البلعوم والمريء، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، ليتم نقله لقسم العناية المركزة لحين استقرار الحالة وتلقي الخدمة العلاجية من الأطباء والتمريض.

وبعد استقرار الحالة وعودة التنفس للوضع الطبيعي تم نقله لغرف التنويم لإكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي وخروجه من المستشفى بالسلامة بإذن الله.

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