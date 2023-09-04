ضبطيات جديدة في جازان.. ضربات مكثفة ضد تجار السموم

أ أ

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (4) مواطنين؛لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضُبِطَ بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي،وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.





حرس الحدود بجازان



التعاون مع الأمن

