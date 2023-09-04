ضبطيات جديدة في جازان.. ضربات مكثفة ضد تجار السموم

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الحرب على المخدرات
الحرب على المخدرات
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (4) مواطنين؛لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضُبِطَ بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي،وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (34) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر،وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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