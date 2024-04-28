الأحد، 19 شوال 1445 ، 28 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة لضيوف الرحمن بأكثر من 100 دولة.. "نسك" أكثر تطبيقات السفر تحميلاً في المملكة خلال 2023

منصة نسك أعمال
نسك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تصدر تطبيق "نسك" قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في قطاع السفر، بالمقارنة مع العديد من تطبيقات المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة, وذلك بحسب تقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.اضافة اعلان

خدمات تطبيق نسك:


ويعود هذا الإنجاز للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، بتمكين من رؤية 2030، وإحداث نقلات نوعية من خلال مواكبة جهود التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنية في المملكة.
ويخدم تطبيق "نسك" ضيوف الرحمن من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يعمل التطبيق بـ 10 لغات مختلفة، فضلًا عن تقديم أكثر 120 خدمة تسهّل قدوم وتجربة ضيوف الرحمن. علمًا بأن تطبيق "نسك" يعمل بالارتباط مع 25 جهة حكومية، بالإضافة إلى 10 جهات متعاونة من قطاع الأعمال.
ويجسد حصول تطبيق "نسك" على صدارة الترتيب في تطبيقات السفر الأكثر تحميلاً في المملكة، الجهود المبذولة في رفع جودة وكفاءة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة، من خلال الاهتمام بتطوير التجربة الرقمية، لتصبح جزءاً من الرحلة الإيمانية.
وبيّنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "نسك" يمكّن مستخدميه من تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم للحرمين الشريفين بسهولة، والاستفادة من عدد متزايد من الخدمات التي يقدمها، ومن ضمنها تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وحجز الفنادق ورحلات الطيران وغير ذلك من الخدمات المتنوعة.

اقرأ أيضا

أمطار على المدينة والقصيم وحفر الباطن.. وتحذيرات من الدفاع المدني

عاجل.. كم يتبقى على موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث؟

أخبار السعودية.. حقيقة تمديد تخفيض المخالفات المرورية وموعد صرف الضمان المطور

وزير الخارجية: الوضع في غزة "كارثة" بكل ما تعنيه الكلمة

أمطار وسيول وصواعق على الرياض و7 مناطق لـ11 مساءً

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GMKlk3cWYAAq2lA 4:04 م السبت، 27 أبريل 2024

إنجاز يتجدد للمملكة.. فوز 70 طالبًا وطالبة بجوائز أولمبياد أذكى في مجال الذكاء الاصطناعي

ماجد الحقيل الشؤن البلدية 10:24 م الجمعة، 26 أبريل 2024

توقيع اتفاقيات لإنشاء آلاف الوحدات السكنية بين المملكة والصين في هذا التوقيت

هيئة الطيران المدني 7:57 م الجمعة، 26 أبريل 2024

زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق بدءًا من هذا التاريخ

وزارة الخارجية - المملكة 8:17 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

المملكة ترحب بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء الأونروا