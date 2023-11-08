تقلبات جوية.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة

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حذر خبراء الأرصاد من استمرار الحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة.

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتأثر المملكة، اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع تراجع رقعة الأمطار في عديد من المناطق وتركزها بشكل أكبر على مرتفعات جنوب غرب المملكة. اضافة اعلان





استمرار التقلبات الجوية



سحب ركامية وأمطار رعدية



طقس مائل للبرودة ليلًا



وتشير آخر الخرائط الجوية، إلى استمرار التقلبات الجوية في بعض مناطق المملكة، حيث يكون الطقس معتدلاً إلى حار نسبي في أغلب المناطق، وتنشأ بعد الظهر والعصر حالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في جنوب غرب المملكة.كما تتكاثر السحب الركامية وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، وصولاً إلى الطائف وشرق مكة المكرمة، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط محليًا في بعض المناطق.وفي الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة في مختلف المناطق، وباردًا نسبيًا في الجبال العالية والمناطق الشمالية، وتضعف فرص سقوط الأمطار في مختلف المناطق.

وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة في بعض المناطق.





أمطار وسيول وبرد على مكة والمدينة وعدة مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.