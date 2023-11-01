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بالصور.. "الأرصاد" يُطلق تمرين "رصد3" بمشاركة 33 جهة

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الأرصاد يطلق تمرين رصد3
أ أ

أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام اليوم الأربعاء بجدة، تمرين "رصد3".

انطلاق تمرين رصد بمشاركة 33 جهةاضافة اعلان

وتم ذلك بحضور ممثلي 33 جهة منضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية لتعزيز التعاون ومواءمة إجراءاتها في التعامل مع الظواهر الجوية، فيما يستمر التمرين إلى غد الخميس.


أهم أهداف تمرين رصد3

وبين الرئيس التنفيذي أن التمرين يهدف لرفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة، من خلال:
1 - تعزيز ودعم الجهات المشاركة في تنفيذ المهام والمسؤوليات في الحالات الطارئة ضمن آلية الإنذار المبكر من الظواهر الجوية.
2 - تفعيل التعاون والتطور المستمر من خلال تنفيذ التمرين والفرضيات المشتركة التي تساعد على تحقيق التكامل مع جميع الجهات المشاركة,
وأكد أن المركز مستعد لتوفير كافة متطلبات الجهات المعنية للمساهمة في تسهيل مهامها الميدانية في الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات.


واستعرض المركز في اليوم الأول للتمرين بحضور ممثلي الجهات المشاركة القدرات والممكنات التي يمتلكها المركز وأبرز برامجه وأعماله إضافة إلى الآلية المحدثة للإبلاغ عن الظواهر الجوية.


إجراء فرضية لظاهرة جوية مؤثرة

 كما تمت الإجابة على أبرز النقاط والاستفسارات الموجهة من ممثلي الجهات المشاركة،  فيما يطلق المركز يوم غد التمرين الفعلي بإجراء فرضية لظاهرة جوية مؤثرة على إحدى مناطق المملكة.


يشار إلى أن إطلاق التمرين يأتي تنفيذا لتوصيات ورشة العمل الوطنية المتعلقة بتحديث آلية الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية، التي عقدها المركز في يونيو الماضي بالرياض والتي أعلن من خلالها عن الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية.

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