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منشآت "تجمع الرياض الصحي" ضمن قائمة نهائيات الاتحاد الدولي للمستشفيات

تجمع الرياض الصحي
تجمع الرياض الصحي
أ أ
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كشفت قوائم المنافسة النهائية على الجوائز الدولية للاتحاد الدولي للمستشفيات IHF، عن وجود ثلاثة من منشآت تجمع الرياض الصحي الأول تُنافس ضمن عددٍ من المسارات بعد استيفائها معايير الفوز بالجائزة؛ وهي مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومدينة الملك سعود الطبية.

تجمع الرياض الصحي:


حيث ترّشح مستشفى الملك خالد بالخرج للمنافسة النهائية على الجائزة الكبرى؛ وهي جائزة مستشفى الدكتور كوانغ تاي كيم؛ والتي تتميز في تقييم خمسة أبعاد أساسية متكاملة تشمل الصحة، وتقديم الخدمة، والجودة، وتجربة المريض، ورفاه القوى العاملة.

مستشفى الولادة والأطفال بالخرج:


كما ترّشح مستشفى الولادة والأطفال بالخرج للمنافسة على جائزة التميز التنفيذي من الكلية الأمريكية للرعاية الصحية للقيادة والإدارة؛ وجاءت المشاركة بمشروع "تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ ورفع كفاءتها من خلال إنشاء عيادة الرعاية العاجلة؛ وذلك ضمن نهج تعاوني مع قطاع الرعاية الصحية الأولية".

فيما ترّشح مشروع "تقليل مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة" الذي تقدمه مدينة الملك سعود الطبية للمنافسة على جائزة ماستركارد للتميز في الجودة وسلامة المرضى.

الجدير بالذكر أن المؤتمر في دورته الـ 46 سيقام في دولة البرتغال خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2023 م.

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