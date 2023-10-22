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صحيفة تواصل الالكترونية

"إنفاذ" تعلن بيع 17 عقارا متنوعاً في الشرقية في مزاد عام

انفاذ
إنفاذ
أ أ
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بهدف بيع 17 عقاراً متنوعا، أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد "أجوان ريستاتكس" بمواقع استثنائية، وذلك يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م.اضافة اعلان


قريبة من المعالم الرئيسية بالمنطقة

وأوضح المركز أن العقارات المعروضة في المزاد تمتاز بمواقعها الفريدة في المنطقة الشرقية وبقربها من المعالم الرئيسة، مثل الواجهة البحرية بالخبر والدمام.


قرب العقارات من مركز الملك عبدالعزيز 

وأشار المركز إلى قرب بعض العقارات من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، إضافة إلى الكثافة السكانية المحيطة بها والأنشطة التجارية المختلفة القريبة منها.


أبرز العقارات المتميزة في الشرقية

ووفقا للمركز تُعد العقارات المطروحة في مزاد "أجوان ريستاتكس" من أبرز العقارات المتميزة التي تم طرحها في المنطقة الشرقية.


منافسة كبيرة بين رجال الأعمال

ومن المتوقع أن يشهد المزاد تنافساً كبيراً بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري والاستثماري، لندرة العقارات المطروحة.


مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

وتتم إقامة المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

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