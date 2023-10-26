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الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 93" في المنطقة الشرقية

وزير الداخلية
وزير الداخلية
أ أ

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 93" في المنطقة الشرقية.اضافة اعلان

التمرين التعبوي:



 وشهد الحفل كلمة لمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على التمرين التعبوي المشترك "وطن 93" الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، على ما تحظى به قطاعات قوى الأمن الداخلي من دعم ومتابعة.
 وبين أن قوات الأمن الداخلي والقوات المساندة من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة نفذت التدريبات الميدانية المشتركة في التمرين، بمتابعة قادة قطاعات قوى الأمن الداخلي، والجهة الإشرافية المختصة بوزارة الداخلية.
 واستعرضت القوات المشاركة في التمرين جاهزيتها من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية في مسرح عمليات افتراضي شاركت فيه جميع القوات باختلاف مهامها واختصاصاتها.
 وراعت الفرضيات استخدام أحدث التقنيات العملياتية والآليات بما في ذلك إبراز الجاهزية الميدانية للتعامل مع أي حدث من أي نوع في إطار اختصاصاتها، ورفع قدراتها بما يلبي سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها.
 وأظهرت الفرضيات قدرات قطاعات قوى الأمن الداخلي على القيام بمهامها باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

تنسيق بين القطاعات الأمنية:



 ويبرز التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي، التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والجهات المساندة، ويقام كل عامين بقيادة ميدانية من أحد القطاعات المشاركة بالمداورة، وتشرف على تنفيذه شؤون العمليات بوزارة الداخلية.
 حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، ومعالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، ومعالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وكبار المسؤولين المدنيين.




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