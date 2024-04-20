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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في كليات جامعة الملك خالد ومدارس تعليم عسير

طلاب المدارس
أرشيفية
أ أ
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أعلنت جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة حضورياً غداً، بجميع كليات الجامعة، في المقر الرئيس وفي المحافظات، وفي جميع مدارس تعليم عسير.اضافة اعلان

تحذير الأرصاد:

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

تعليم عسير:

فيما أشار تعليم عسير إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة بعدة مناطق:

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم بمحافظات محايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ليوم غدٍ الاحد.
وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لها، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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