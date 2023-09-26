مسؤول: جماعات إرهابية تستغل الألعاب الإلكترونية لتجنيد الشباب

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حذر عضو اللجنة الفكرية الدائمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن علي العبد اللطيف من أساليب الجماعات الإرهابية في إفساد الشباب. اضافة اعلان

وقال خلال محاضرة بعنوان «أساليب الجماعات الإرهابية في إفساد الشباب»: إن من أهم هذه الأساليب كانت في استغلال المساجد والمدارس والجامعات ومعسكرات الطلبة وفرق الكشافة والتفاعل وجهاً لوجه.





المنشورات والأشرطة السمعية والبصرية





استغلال الألعاب الإلكترونية





الأصول الكبرى في الشريعة



واستخدمت الجماعات وسائل مكملة مثل المنشورات والأشرطة السمعية والبصرية التي تعتمد في استمالتها للشباب على إثارة العاطفة الدينية والتلاعب بالعواطف.وأوضح العبد اللطيف، أنه في الوقت الراهن أصبح استدراج الشباب وإقناعهم بأفكارها وتشجيعهم للانضمام إلى تنظيماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها المتنوعة من أشهر الأساليب المنتشرة.وشدد العبد اللطيف على خطورة استغلال الألعاب الإلكترونية لتجنيدهم من جانب هذه الجماعات ولا سيما الأطفال والمراهقين فهي أكثر تعقيداً وأقل تعقباً ومن أكثر الأساليب انتشاراً.وقال: يجب الحذر من مخالفة السنة واتباع أهل الأهواء والبدع وضرورة الحذر من التجمعات السرية والتنظيمات الحزبية لضررها الكبير والخطير على المجتمع والفرد.ونوه العبد اللطيف بأهمية الجماعة والائتلاف وانتظام الناس تحت ولاية واحدة لأنها تعد من الأصول الكبرى في الشريعة لما فيها من انتظام العبادات واستقرار الحياة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة لولي الأمر.كما بيّن الدور الكبير للقيادة الرشيدة في تنمية الوطن، وسعي الشباب في الحفاظ على هذه النعمة والتي تأتي من ثمارها استقرار الأمن في المملكة بلاد التوحيد والسنة.