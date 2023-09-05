مرور الرياض يضبط قائد مركبة يعرقل حركة السير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق معرضًا حياة الغير للخطر.

وقال حساب المرور السعودي عبر منصة "إكس": "مرور منطقة الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر".

وأضاف: "وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه".



pic.twitter.com/WMkKPCfe8P مرور منطقة الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه. #المرور_السعودي September 5, 2023





