محلل أمني: المملكة تتعرض لحرب "مخدرات" شرسة تستهدف شبابها ونهضتها

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أكد المحلل الأمني الدكتور نايف الوقاع على أن المملكة تتعرض لحرب "مخدرات" شرسة وخاصة في منفذ الحديثة.

وقال: على رغم أن نسبة نجاح منفذ الحديثه لا تقارن بالقدرات البشرية المدربة، إلا أنهم يستمرون في المحاولات شبة اليائسة، وفقا لقناة "الاخبارية".





المملكة مستهدفة بكل أنواع المخدرات المحرمة



رجال الجمارك يتصدون لكل المحاولات على مدار الساعة



الوعي المجتمعي ومؤسساته يتحمل مسؤولية الحرب



pic.twitter.com/9w243LE1kz #الإخبارية فيديو | المحلل الأمني د. نايف الوقاع: المملكة تتعرض لحرب "مخدرات" شرسة وخاصة في منفذ الحديثة، وهذه الحرب تعتبر أخطر من الحروب التقليدية بسبب استهدافها لجيل الشباب #نشرة_النهار February 11, 2024

وأضاف: هذه الحرب تعتبر أخطر من الحروب التقليدية بشكل كامل، لأن له آثار متعددة، والمستهدف منها جيل الشباب، واستهداف وتدمير الشباب في أي دولة يوقف التنمية ويفكك المجتمع، وضغط على المؤسسات العلاجية والأمنية.وأشار إلى أن الخطورة الأخرى أن الأموال المحصلة من هذه التجارة المحرمة، ستعود مرة أخرى إلى تغذية هذه الشبكات العابرة للحدود، وقد تنتقل إلى ميدان دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة وأجهزة في دول معادية.وأكد على أنها حرب على مستويات مختلفة، وهناك استهداف متواصل للمملكة ومن عدة جهات، وليس بنوع واحد من هذه الآفة المدمرة.ونوه إلى أن كل الأنواع المحرمة والمجرمة دوليا، نجد أن رجال الجمارك يتصدون لها وتعلن مضبوطات على مدار اليوم والاسبوع والشهر والعام.وقال إنه يراهن على الوعي المجتمعي من خلال مؤسسات التعليم والإعلام والتثقيف المسؤولة عن رفع مستوى الوعي المجتمعي، وأن هذه الآفة ستنال الجميع، نحن أمام حرب لن ينجو منها أحد إلا لم نساعد جهود الدولة والجهات المختصة في هذه الحرب.وأضاف، إن استمرار هذه الحرب ليس المقصود منها الكسب المادي وإنما هناك أهداف أخرى منها تعطيل التنمية المتسارعة في المملكة، والتأثير علي تميز المجتمع بقيمه الدينية والاخلاقية وقدرته الانتاجية.