عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج 1.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
قوة المهمات والواجبات بالمدينة
وفي وقت سابق، ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مروّج مخدرات لترويجه (569) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.
المواد المخدرة :
وقام المتهم بإخفاء المواد المخدرة في سكنه وأكواب ورقية وضعها للمشترين في أماكن وتحديدها من خلال نظام تحديد المواقع
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
الحطب المحلي
في وقت سابق، ضبطت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
إحباط تهريب مخدرات
وفي السياق ذاته، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (100) كيلوغرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | مهمة أمنية ميدانية خاصة للقبض على مروّج مخدرات .. قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على مقيم لترويجه (569) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/2ZDoyTIbbx
— الأمن العام (@security_gov) November 7, 2023