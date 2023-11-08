عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة

أ أ

قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج 1.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر. اضافة اعلان

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.





قوة المهمات والواجبات بالمدينة

المواد المخدرة :

الحطب المحلي

إحباط تهريب مخدرات

التعاون مع الأمن