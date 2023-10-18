ماذا تعرف عن زراعة اللوز في عسير والباحة؟

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يعد اللوز البجلي في الباحة وعسير من الزراعات الناجحة وينصح بزراعته في أكتوبر بعد نضج الثمار مباشرة، قبل أن تدخل البذور طور السكون وحتى تتمكن البذور من الإنبات بحلول فصل الربيع.
كسر القشرة الخارجية:
وتتم زراعة البذور في التربة بعد كسر القشرة الخارجية ونقعها بالماء لمدة 24 ساعة.
ولم يحظَ اللوز البجلي بشعبية واسعة مثل أنواع اللوز الأخرى، نظراً لأنه يُزرع في مدينة بجيلة، التي تقع جنوب مدينة الطائف بالمملكة.
وتكون أشجار اللوز البجلي ذات أفرع أفقية وأوراق كبيرة، أما ثماره فتكون حمراء من الداخل وصالحة للأكل بعد النضج، وله نفس مذاق اللوز المعتاد، أما عن فوائده فهو يحمل العديد من الفوائد لجسم الإنسان.
فوائد اللوز البجلي:
1. صحة العظام
يساعد اللوز البجلي في تعزيز صحة العظام، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين (د) والمغنيسيوم، لذلك يحمي من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.
2. فقدان الوزن
يساعد اللوز البجلي على فقدان الوزن بصورة أسرع من المعتاد، لأنه يحتوي على عدد كبير من الألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالبشع، بالإضافة إلى احتوائه على البروتين الذي يعوض الجسم عن احتياجاته الغذائية اليومية ويزيد الكتلة العضلية، وبالتالي تقل نسبة الدهون.
3- تقليل فرص الإصابة بالسرطان
يحتوي اللوز البجلي على نسب عالية من الفيتامينات، خاصة فيتامين (إي)، الذي يعد من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تقلل الإصابة بالأمراض الخطيرة، مثل: السرطان والزهايمر.
4- الحماية من أمراض القلب
يعمل اللوز البجلي على حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض، لأنه يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل في مجرى الدم وتخفض ضغط الدم وتحسن من تدفقه.
5- مثالي للمرأة الحامل
تتعدد فوائد اللوز البجلي بالنسبة للمرأة الحامل، لأنه يخفف من علامات وأعراض الحمل في الشهور الأولى، مثل الشعور بالغثيان الصباحي، ويضبط ضغط الدم الذي تعاني منه أغلب الحوامل، كما يعالج الإمساك الذي يرافق شهور الحمل.
تنجح زراعة #اللوز_البجلي في منطقتي #الباحة و #عسير … وينصح بإكثارها بالبذرة خلال شهر #أكتوبر بعد نضج الثمار مباشرة#خدمة_اللوز#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/bXyjMGvtoi— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) October 18, 2023