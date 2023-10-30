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مركز "الغطاء النباتي" يستعرض "المخطط الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير"

2023-10-30_18-07-03
مركز "الغطاء النباتي" يستعرض "المخطط الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير"
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نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل تحت عنوان "استعراض المخطط الاستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير"، وذلك برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ حيث تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة، شملت استعراض المخطط الاستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير، وأنشطة المركز في مناطق المملكة، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء مستقبلًا، واعتماد الخطة التنفيذية والتوصيات المقترحة. اضافة اعلان


وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر أن الورشة تُمِّثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمبادرة - حفظه الله-؛ إذ تُعَدُّ أول ورشة عمل بعد إعلان سموه خارطة الطريق الخاصة بزراعة عشرة مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي للتحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.


وأضاف العبد القادر أن المركز يؤمن بأن نجاح هذه المبادرة وترجمة خططها على أرض الواقع إنما هو عمل تكاملي تتشارك فيه جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، وهو ما عكسته هذه الورشة، التي شهدت مشاركة واسعة من فروع منظومة البيئة في المناطق، التي أصبح العمل عبر هذه الجهود التشاركية ومن خلالها تكامليًّا ومثريًا، كما لفت إلى أن برامج وإصلاحات رؤية المملكة 2030 تتسم بالتكامل والتفاعل والتعاون في كل مشاريعها ومبادراتها، الأمر الذي يجعلنا متفائلين بتحقيق المستهدفات التي تواكب ما تجده المبادرة من دعم ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.


وفي السياق ذاته، استعرض المهندس أحمد العنزي المشرف العام على مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المخطط الاستراتيجي للتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير؛ حيث اعتُمدت الخطة التنفيذية، والتوصيات المقترحة، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء التشاركي ووجوب الاستفادة من هذا التجمع الثري بالخبرات والتجارب في تبادل وجهات النظر، وتحصيل الفائدة المرجوة من الخبرات السابقة لتلافي الأخطاء المحتملة في الخطوات المقبلة.


وشهدت الورشة تقديم عدد من العروض الفنية لمجموعة من إدارات المركز، ضمت إدارة مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء، والإدارة العامة للدعم الفني، والإدارة العامة للمراعي، والإدارة العامة للغابات، والإدارة العامة للمتنزهات الوطنية، والإدارة العامة للتنوع النباتي. وفي الختام تم إجراء جلسة نقاش مفتوحة مع مديري العموم بالمركز للخروج بتوصيات من شأنها الإسهام في تنفيذ خارطة البرنامج الوطني للتشجير.


يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.

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