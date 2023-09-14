للمرة الثانية على التوالي "الموارد البشرية" تحصل على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

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حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المركز الأول في فئة أفضل ممارسة اتصال رافقت حملات تطوعية, وذلك خلال مشاركتها في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، التي ضمت في نسختها 31 فئة مختلفة، اضافة اعلان





الجهات المشاركة



جائزة الشارقة



وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة وأفراد من بين أكثر من 1000 مُشاركة من 37 دولة. حيث تم إعلان الفائزين خلال الحفل الختامي لفعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته الـ 12، في مركز إكسبو الشارقة.وجاء فوز الوزارة بالجائزة نظير جهودها الاتصالية والإعلامية في دعم مُمارسة العمل التطوعي من خلال الحملات الإعلامية المُصاحبة لإطلاق مبادرة "تطوع بخبرتك" الهادفة إلى تعزيز مُمارسات العمل التطوعي في المجتمع، من خلال استثمار خبرات وتجارب المشاركين من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء من قيادات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في المملكة، ونقلها إلى مؤسسات المجتمع وأفراده في مختلف المجالات.يذكر أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استقبلت في دورتها الحالية 2023، أكثر من 1530 مشاركة عربية وعالمية, وتسعى إلى بناء الوعي بأهمية الاتصال الحكومي لدى الجهات, وتضع ضمن أولوياتها دعم الأعمال المتميزة في مختلف المجالات, والعمل على التوجهات الإستراتيجية والسير نحو بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي وتطوير ممارساته على المستوين المحلي والعالمي .