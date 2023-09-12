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هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل؟.. الموارد البشرية توضح

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الموارد البشرية
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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بعد انتهاء العلاقة العمالية يجب الخروج النهائي للعامل الوافد، ما لم يتفق الطرفان على نقل الخدمات بعد انتهاء العلاقة العمالية في عقد العمل.اضافة اعلان

نقل الكفالة

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية نقل الكفالة بعد إنهاء التعاقد مع الكفيل الأول ورفضه تجديد التعاقد.
وأجابت الوزارة، عبر حساب "العناية بالمستفيدين" بقوله: "إن الأصل بعد انتهاء العلاقة العمالية الخروج النهائي للعامل الوافد، مالم يتفق الطرفان على نقل الخدمات بعد انتهاء العلاقة العمالية في عقد العمل ,, شاكرين لك".
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد أصحاب العمل ممن لديهم خمسة فأكثر من العمالة المنزلية، بلغ نحو 17.715 شخصًا.
علما أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة عمال للمواطن واثنين للمقيم.

3.3 مليون عامل منزلي في المملكة

وقالت الوزارة، إن عدد أصحاب العمل ممن لديهم عمالة منزلية 11 فأكثر بلغ نحو 1826 شخصًا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في المملكة بلغ نحو 3.3 مليون عامل منزلي.
ووفقًا لبيانات رسمية للوزارة، سجل حجم نقل كفالة العمالة المنزلية خلال عام 2022 نموًا بنحو 24.8 في المئة بعدد 254.162 عاملاً منزليًا، مقارنة بعام 2021 البالغ عددهم 203.707 عمال منزليين.

نقل خدمات العمالة المنزلية

وقامت الوزارة بإتاحة خدمة نقل "خدمات العمالة المنزلية" بين الأفراد عبر منصة مساند في مطلع أغسطس من العام الجاري.


ويأتي ذلك ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، ورفع جودة الاستقدام، وحفظ الحقوق، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيق أعلى درجات الرقابة على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.
وأوضحت أن الخدمة تتيح للمواطنين الأفراد من نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة.

ضوابط وقواعد شروط الاستقدام

ويتم النقل بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام، ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، صاحب العمل الحالي، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد على عملية النقل.

وأكدت الوزارة على أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة، ووفق سقوف الأسعار المحددة من الوزارة.
وبينت أن هذا الإجراء سيسهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي عند النقل، من خلال إصدار عقد عمل محدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين وسيتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.

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