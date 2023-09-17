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للأيتام .. يمكنك تملّك وحدة سكنية إلكترونيا بهذه الطريقة

ابراج سكنية
مسكن
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أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" منصة " مستقل" لتسجيل المؤهلين من المستفيدين المشمولين ضمن لائحة الإسكان التنموي لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة سكن للإسكان التنموي.
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تملك مسكن

وتتيح المنصة الفرصة لأيتام إخاء لتملك السكن من خلال شراء وحدات سكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان بالمملكة.

ويتم تقديم خصومات للمستفيدين بالتشارك والتساوي بين الأطراف المعنية في دفع قيمة الوحدة السكنية.

وتأتي "مستقل" كمرحلة أولى واستكمالاً للإجراءات النظامية المقررة في الاتفاقية الثلاثية التي أبرمتها المؤسسة مؤخراً ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي".

حلول سكنية



وتهدف لتوفير حلول سكنية ملائمة للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيدي مؤسسة إخاء بمختلف مناطق المملكة.

وتضمنت أهلية التقديم ممن لديه قبول في بوابة الدعم السكني التنموي من أبناء المؤسسة العزاب الذكور للفئة العمرية من ( 18ــ 24 ) عاما , في الموقع الإلكتروني لـ" إخاء" وممن تنطبق عليهم شروط ومعايير المبادرة.

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