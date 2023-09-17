لـ 4 مساءً.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من رياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا عاجلًا من فرصة هبوب رياح وأتربة مثارة على الرياض وعدد من مناطق المملكة.
أرتبة مثارة على 3 محافظات بالرياضوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة على
الرياض تشمل محافظات، "الدوادمي والقويعية وعفيف".
رياح وأتربة على مكة والشرقية
وأضاف أن الرياح والأتربة المتوقعة تهب على المنطقة الشرقية وتشمل محافظات،
"الأحساء والعديد وبقيق"، كما تتضمن الحالة منطقة مكة المكرمة وخاصة
محافظات، "الخرمة والمويه وتربة ورنية".
الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً
وأشار إلى أن الحالة بدأت منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، وتستمر في
الرياض حتى الخامسة مساءً وفي الشرقية حتى الثامنة، وفي مكة حتى التاسعة من مساء
اليوم.
أمطار وسيول ورياح
نشطة
وفي تقريره عن
حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.