كيف يتم تغيير الحالة من موظف إلى متقاعد لأجل استحقاق دعم المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص بشأن تغيير مبلغ وحالة الدخل الخاصة بزوجته.





تغيير مبلغ الدخل:

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معايير الاستحقاق



- إجمالي دخل الأسرة



ضوابط حساب المواطن



وقال المستفيد في سؤال: "أنا زوجتي كانت موظفة وتقاعدت. كيف أقدر أغير مبلغ الدخل وحالة دخلها"وردا على ذلك، أضاف الحساب: "يجب عليك التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين ) ويتم تغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "متقاعد من قطاع حكومي/ خاص" ومن ثم التوجه إلى أيقونة (الافصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" و مصدر الدخل "حسب جهة المصدر" والضغط على ايقونة حفظ".في وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم إيداع وتخصيص الدعم المستحق لكل متقدم حسب المعايير المحددة سلفاً.جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "هل صحيح أن الحد الاعلى للدعم هو 2088؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله إنه يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية :- عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدارالدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد(العائل و2 تابعين بسن18وأكثر و3 تابعين أقل من18)وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن معرفة مبلغ الدعم من خلال استخدام الحاسبة http://Portal.ca.gov.saوفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن , أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.حد الدخل المانعوأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.