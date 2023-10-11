الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

كيف يتم تغيير الحالة من موظف إلى متقاعد لأجل استحقاق دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص بشأن تغيير مبلغ وحالة الدخل الخاصة بزوجته.

تغيير مبلغ الدخل:

اضافة اعلان

وقال المستفيد في سؤال: "أنا زوجتي كانت موظفة وتقاعدت. كيف أقدر أغير مبلغ الدخل وحالة دخلها"


وردا على ذلك، أضاف الحساب: "يجب عليك التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين ) ويتم تغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى "متقاعد من قطاع حكومي/ خاص" ومن ثم التوجه إلى أيقونة (الافصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" و مصدر الدخل "حسب جهة المصدر" والضغط على ايقونة حفظ".

معايير الاستحقاق

في وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم إيداع وتخصيص الدعم المستحق لكل متقدم حسب المعايير المحددة سلفاً.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه : "هل صحيح أن الحد الاعلى للدعم هو 2088؟".

وأجاب حساب المواطن، بقوله إنه يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير الآتية :

- إجمالي دخل الأسرة

- عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدارالدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد(العائل و2 تابعين بسن18وأكثر و3 تابعين أقل من18)
وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن معرفة مبلغ الدعم من خلال استخدام الحاسبة http://Portal.ca.gov.sa

ضوابط حساب المواطن


وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن , أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

حد الدخل المانع

وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.




اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-11 at 7.27.47 PM
7:31 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران

منصة مساند
7:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل الاستقدام متاح حالياً من سيريلانكا؟.. مساند يوضح

الجمعية السعودية للادارة
6:37 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

ترشيح مجلس إدارة جديد لـ"الجمعية السعودية للإدارة"

WhatsApp Image 2023-10-11 at 6.04.12 PM
6:08 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مسن يلخص تجارب 90 سنة من حياته في 7 دقائق.. وينصح: "لا تأكل كثيرا"

اقرأ أيضا

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على الجعرانة في مكة

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس

التعليم: تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ

بالتفاصيل.. أسباب تحويل الدراسة عن بعد في 6 مدراس بـ المذنب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

Capto_Capture 2023-10-01_08-06-46_PM 8:12 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

لحظة وصول الإسعاف الجوي لإنقاذ وافد يمني

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية 7:37 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الإطاحة بمواطنين مخالفين للأمن البيئي في عسير

WhatsApp Image 2023-09-25 at 10.51.36 PM 10:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"دعم الشرعية" ينعي شهداء الواجب من مملكة البحرين الشقيقة

حساب المواطن 3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

اقرأ أيضا

الموارد البشرية1
3:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس

الامن العام - شرطة المملكة
3:43 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بالفيديو.. مقيم يتحرش بفتاة في محل تجاري وشرطة جدة تتدخل

8797897
3:23 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

شاهد.. السيول تجري كالأنهار بعد أمطار غزيرة شرق القنفذة بمكة

رحلة بحرية
3:20 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"كاوست" تستكشف الفوهات الحرارية المائية في البحر الأحمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 7.27.47 PM
7:31 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

العثور على مواطن مفقود متوفيا بالقرب من سيارته في نجران

منصة مساند
7:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل الاستقدام متاح حالياً من سيريلانكا؟.. مساند يوضح

حساب المواطن
7:12 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

كيف يتم تغيير الحالة من موظف إلى متقاعد لأجل استحقاق دعم المواطن؟

حساب المواطن
6:29 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

هل يوجد حد أعلى للدعم.. حساب المواطن يوضح؟

سجاد الحرم
5:15 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

عملية التجفيف تستغرق دقيقة ونصف.. كيف يتم غسل سجاد الحرم المكي؟

أخبار السعودية
4:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. الضمان بعد الزيادة وضبط متحرش وإلغاء الدراسية الحضورية بـ 6 مدارس