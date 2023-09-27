الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بمواطنين مخالفين للأمن البيئي في عسير

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
القبض على مواطنين
أ أ
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ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض غلى مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير.

الإجراءات النظامية

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بعد ضبطهما.

الأمن البيئي


في وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا، و 9 مقيمين من الجنسية السودانية.
وأوضحت أن المتهمين ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في:
- محمية شرعان.
-  منطقة مكة المكرمة.
- محمية الملك سلمان الملكية.
- محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
- محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
- محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

ضبط مخالفَين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك.
 وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و"2" ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و"26" ذخيرة هوائية، و"2" طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
 وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10" آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية "80" ألف ريال.

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.



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