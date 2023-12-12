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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية

كلية الملك خالد العسكرية
كلية الملك خالد العسكرية
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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، اليوم الثلاثاء، نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية.

نتائج القبول للشهادة الجامعيةاضافة اعلان


وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية، أنه تم الإعلان عن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1445هـ، وللاطلاع على النتائج زيارة موقع اللجنة من خلال الرابط الموضح أدناه.

طريقة الاستعلام:


يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

وبدأ عدد كبير من المترشحين والمتقدمين في البحث عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية أو نتائج الحرس الوطني 1445هـ.
وبينت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية أنها تستشعر عظم المسؤولية المناطة بها, كونها البوابة الأولى لاستقبال المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف تخصصاتهم.

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