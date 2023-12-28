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في لمح البصر.. سرقة سيارة بحي الصفا

2023-12-28_16-55-56
سيارة
أ أ
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انتشر مقطع فيديو على منصة "إكس"، يوثق لحظة سرقة مركبة متوقفة في وضع التشغيل من أمام محل بحي الصفا في جدة.

سرقة مركبة في حي الصفا:

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ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، قيام شاب يخفي وجهه بالاقتراب من السيارة والدخول إليها وسرقتها أمام المارة.

فيما رصد صاحب السيارة مكافأة مالية لمن يجدها أو يدل عليها ، مشيرا إلى أنها سرقت يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر من أمام مركز ومخابز العائلة بحي الصفا.

سرقة سيارة في وضع التشغيل:



وفي أكتوبر الماضي أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام لص بسرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر شاب وهو ينزل من سيارته بعدما ركنها أمام عمارة.

 وبمجرد ابتعاده خطوات معدودة، سارع اللص بركوب السيارة وقام بقيادتها والفرار بها في لمح البصر.

كما أظهر مقطع  الفيديو الشاب وهو يعود مسرعا محاولا اللحاق باللص، دون جدوى.

من جهته نوه صاحب السيارة، إلى أنه سافر من مكة إلى الرياض حتى يقدم على وظيفة وتعرض لسرقة سيارته التي فيها جميع الإثباتات وسيرته الذاتية.

سرقة مركبة أمام صاحبها:



أيضا وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل حادثة سرقة مركبة من أمام ورشة لصيانة المركبات في لمح البصر، أمام صاحبها.


وأظهر المقطع، سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادتها إلى الخلف وفر بها من الموقع.

وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة من الموقع على الرغ من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.

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