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غدًا.. أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة لجسر تقاطع مجلس التعاون مع الطريق الجنوبي بالخبر

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صيانة جسر تقاطع مجلس التعاون مع الطريق الجنوبي بالخبر
أ أ
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنه بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية؛ تبدأ غدًا أعمال صيانة الطريق ورفع كفاءة وسائل السلامة لجسر تقاطع مجلس التعاون الخليجي مع الطريق الجنوبي بمحافظة الخبر.اضافة اعلان


رفع كفاءة الطرق والجسور بحاضرة الدمام

وأوضحت أن أعمال الصيانة تشمل استبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة، وذلك ضمن رفع كفاءة الطرق والجسور بحاضرة الدمام، ورفع جودة أدائها لتحقيق رضا المستفيدين.

إغلاق الجسر إغلاقًا كليًا خلال فترة العمل

وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم إغلاق الجسر إغلاقًا كليًا خلال فترة العمل، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق مجلس التعاون الخليجي، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات "940".


تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية

 وأوضحت أمانة الشرقية، أن أعمال الصيانة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، وتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.

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