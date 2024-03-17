الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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أمانة الشرقية: بدء أعمال صيانة طريق الظهران - الجبيل السريع

أمانة المنطقة الشرقية، بدء أعمال الصيانة لطريق الظهران الجبيل السريع
أمانة المنطقة الشرقية، بدء أعمال الصيانة لطريق الظهران الجبيل السريع
أ أ
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بدء أعمال الصيانة لطريق الظهران الجبيل السريع، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة، وإدارة المرور، التي ستكون من تقاطع جسر صفوى إلى تقاطع جسر رأس تنورة، على الطريق الرئيسي باتجاه الجبيل بطول 11 كيلو متر، لتحسين وسائل السلامة المرورية.اضافة اعلان

صيانة طريق الظهران - الجبيل السريع:


وتتضمن أعمال الصيانة كشط وإعادة سفلتة، وصيانة الحواجز الخرسانية، وإعادة الدهانات، وتركيب وسائل السلامة، وما يأتي ضمنها.
وأبانت الأمانة، أنه سيتم إغلاق الطريق جزئياً خلال فترة العمل، مع إغلاق المخارج والمداخل حسب حاجة العمل، حيث سيبدأ العمل غداً الاثنين، مشيرة إلى أن الأعمال ستكون على عدة مراحل، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار.



خطة مشتركة مع مرور الشرقية:


ووضعت الأمانة خطة مشتركة بالتنسيق والتعاون مع مرور المنطقة الشرقية قبل البدء في إغلاق الطريق من خلال تحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة فيه، داعيةً سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة النظر إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.


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