انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام

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عاد الطلاب في مدارس وجامعات المملكة إلى مقاعد الدراسة، اليوم الاثنين، بعد انتهاء أول إجازة نهاية أسبوع مطولة خلال العام الدراسي 1445هـ، استمرت من الخميس حتى الأحد. اضافة اعلان

وحصل الطلاب على إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 ربيع الأول 1445ه، 24 سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).

وفي 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وهو اليوم الذي يوافق إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.





الاحتفال باليوم الوطني



فعالية القائد القدوة



ويبدأ الاحتفال باليوم الوطني من يوم الاثنين 1445/3/10هـ، الموافق ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م، وحتى يوم الخميس 1445/3/13هـ، الموافق الخميس ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.وحددت وزارة التعليم، عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق"، على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليموتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.ويشتمل التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.