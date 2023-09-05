عالميًا.. "التخصصات الصحية" تحصل على شهادة الجودة في أمان الاختبارات

أ أ

حصلت الهيئة العامة للتخصصات الصحية على "ختم كافيون للجودة" وهي الجهة الوحيدة المانحة للشهادة في مجال أمن الاختبارات في العالم.





شهادة من "كافيون" العالمية بـ15 معيارًا



أفضل ممارسات عمليات أمن الاختبارات



تطبيق أعلى معايير الجودة



ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة بعد استيفائها جميع المعايير الخاصة بسرية وأمان الاختبارات والتي تمثلت في أكثر من 15 معيارًا، حيث حصلت على إثرها على هذه الشهادة من كافيون العالمية.وتُعد الشهادة، علامة تقدير مرموقة تُمنح لمنظمات الاختبارات التي تُطبق أفضل ممارسات وسياسات وعمليات أمن الاختبارات، كما تُظهر التزام المنظمة المستمر بضمان صحة نتائج اختباراتها.وتعمل الهيئة على تطبيق أعلى معايير الجودة والتحسين المستمر في أمن المعلومات الخاصة باختباراتها، حرصاً منها على استدامة مستوى وجودة الاختبارات في جميع التخصصات، بما ينعكس على جودة أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين ويحقق سلامة المرضى.