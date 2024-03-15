عاجل.. 5 أحياء جديدة بالرياض تنضم للسجل العقاري ابتداءً من 21 رمضان

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أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن خمسة أحياء بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري ، وتضم 25،700 قطعة عقارية بإجمالي مساحة تصل إلى 58.14 كلم مربع ، وذلك ابتداءً من الواحد والثلاثين من شهر مارس الحالي 2024م، الموافق 21 رمضان 1445هـ.

ويستمر التسجيل حتى نهاية اليوم الرابع من شهر يوليو2024م الموافق 28 ذو الحجة 1445هـ ، وتشمل: حي الهدا، جزءًا من حي سدرة، جزءًا من حي الشعلة، جزءًا من حي الفرسان والنخبة في مدينة الرياض.





معايير اختيار الأحياء



السجل العقاري



وأوضحت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية.وأشارت إلى "أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية.ودعتْ الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقاريةيتم تسجيلها. وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.