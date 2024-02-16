عاجل.. يومين عمل كحد أقصى.. تعرف على موعد إيداع الدعم في الصندوق العقاري

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية بالموعد المحدد للدعم الشهري، وذلك في رده على مقترح مواطن يطالب بأن يكون الإيداع في يوم 15 من كل شهر.





موعد إيداع الدعم الشهري في الصندوق العقاري:



إيقاف الدعم في صندوق العقاري بسبب إعادة الجدولة:



دفعات الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسعد الله مسائكم بكل خير عندي اقتراح بخصوص الدعم للمواطنين الذين استفادوا من القرض بإدخال الدعم في حسابهم في يوم ١٥ من كل شهر بدلا من يوم ٢٤ للمتقاعدين ويوم ٢٦ من كل شهر بالنسبة للموظفين ".وجاء الرد :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر , إلى يومين عمل كحد أقصى".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح عن سبب إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " قمت بعمل إعادة جدولة للقرض العقاري من قبل مصرف الراجحي لكن للأسف تم إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة بحيث لم يتم الاعتماد للعقد الجديد".وأوضح أن مصرف الراجحي أفاد أن تخير الدعم من قبل الصندوق العقاري .. أرجو حل شكواي ورفع الضرر عني.وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم رفع طلب إعادة الجدولة والمتابعة عن طريق الجهة الممولة.. سعدنا بتواصلك".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن يسأل عن إتاحة مبلغ الدفعات هل هو متاح من جميع البنوك أم عدد محدد منها؟وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا مستحق للدعم السني واشتريت فلا من مطور عقاري هل أستطيع الحصول على دفعة 100000 ريال.. وهل جميع البنوك تعطي هذه الدفعة أو مخصصة لبنوك محددة؟" .وجاءه الرد :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم الاستفادة من خيار الباقات بالتزامن مع توقيع العقد التمويلي الجديد عبر الجهات التمويلية".وأوضح أنه في حال تمت الاستفادة من قبل صندوق التنمية العقارية لا يمكنك الاستفادة مرة أخرى".