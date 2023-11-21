عاجل.. "يخفيها في أرض فضاء ويرسل إحداثياتها للمشتري".. حيلة صادمة لباكستاني يروج مخدرات بالمدينة

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية اتخذ من وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
إحداثيات الموقع:
كما اتخذ من أرض فضاء مكانًا لإخفائها فيها واستخدام نظام تحديد المواقع لحصول مستخدميها عليها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
منطقة الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل الى (3000) ريال.
التعاون مع الأمن
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.