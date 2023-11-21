عاجل.. "يخفيها في أرض فضاء ويرسل إحداثياتها للمشتري".. حيلة صادمة لباكستاني يروج مخدرات بالمدينة

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية اتخذ من وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو". اضافة اعلان





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