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عاجل.. هل تسجيل الزوجة في التأمينات يسقط العائلة من حساب المواطن؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير تسجيل الزوجة في التأمينات على مصير باقي العائلة في حساب المواطن.

تسجيل الزوجة في التأمينات:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه :" لو سجلت الزوجة فئ التأمينات هل تسقط كل العائلة من حساب المواطن أو فقط الزوجة؟".

جاء الرد : " في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة  مرة أخرى".

تغيب الزوج  وتأثيره على حساب المواطن:



أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطنة تتساءل حول كيفية استحقاق الدعم في حال تغيب الزوج.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه بالقول : "الزوج متغيب ،كيف أثبت؟".

وجاء الرد : "حياك الله ، بإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيب و لا يتم إضافة الزوج ، ولابد من إرفاق المستندات المطلوبة "محضر تبليغ" من الشرطة أو "صك شرعي بالغياب أو الفقد" وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".

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