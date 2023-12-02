عاجل.. هل يمكن في حالة التقاعد المبكر العودة لنظام التأمين؟ وما هو موقف المعاش؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه في حال عودة المواطن في حالة المتقاعد المبكر، إلى عمل خاضع لنظام التأمينات وكان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين فإنه يخضع للنظام إلزاميًّا ويوقف صرف معاشه. اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "أنا متقاعد أستلم راتب من التأمينات هل أستطيع أتوظف وظيفه تسجيل في التأمينات؟ وهل تتعرض مع الراتب التقاعدي؟".





العودة لنظام التأمينات



التحقق من اشتراك التأمينات



صرف معاش التأمينات



موعد صرف المعاشات

