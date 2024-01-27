السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

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عاجل.. هذه المنطقة تسجل أعلى كمية في هطول الأمطار

هطول امطار وضباب
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شقرى أعلى في هطول الأمطار:

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وأوضح أن أعلى كمية هطول أمطار سُجلت في مركز شقري،  حيث بلغت 1.6 ملم، يليه مطار الوجه بـ 1.4ملم.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

سحب رعدية وثلوج:



وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية .
 كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع  الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

ضباب على جازان:


أيضا نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن ضباب على منطقة جازان، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على محافظات الدائر بني مال ، والحرث ،و الريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ،و هروب.
 وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة صباحاً

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