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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مساند: استقدام العمالة المنزلية غير متاح حاليا من هذه الدولة

مساند
منصة مساند
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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" أن الاستقدام للعمالة المنزلية غير متاح حاليا من المغرب.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إمكانية استقدام العمالة من المغرب.

الاستقدام من المغرب


وأجابت منصة مساند، بقولها: "نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند".
وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أنه لا يحق لمكتب الاستقدام طلب الهوية علماً بأنه حسب أنظمة الأحوال المدنية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن حق مكتب الاستقدام في طلب بطاقة الهوية.

الاستقدام وصورة بطاقة الهوية



وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام .. لا يحق لمكتب الاستقدام طلب الهوية علماً بأنه حسب أنظمة الأحوال المدنية فإن تصوير الهوية الوطنية يعد مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة. كما نوضح بأن الاستقدام في مساند الكتروني ولا يتطلب إرفاق صورة للهوية".

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، تفاصيل تكاليف الاستقدام من دولة أوغندا للعمالة المنزلية.

تكاليف الاستقدام من أوغندا


وقال منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إن تكاليف الاستقدام من أوغندا تشمل 5991 ألف ريال".
كذلك أتاحت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، الاستقدام من أكثر من 20 جنسية مختلفة.


وتصدرت خمس جنسيات قائمة الدول الأكثر استقدامًا في منصة "مساند"، وهي: 
باكستان
بنجلاديش
الفلبين 
الهند 
إثيوبيا

منصة مساند

ومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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