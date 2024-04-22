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عاجل.. كميات ضخمة وصلت لـ 30 طنا.. مداهمة مفاجئة لموقع يعيد تدوير البيض الفاسد بجدة

بيض فاسد
بيض فاسد
أ أ
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تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، من ضبط موقع مخالف بحي "الفيصلية" لتخزين "البيض الفاسد" وإعادة تغليفه بمسميات تجارية تمهيداً لتوزيعه على الأسواق والمحال التجارية.اضافة اعلان

تدوير البيض الفاسد بجدة:


وبينت أمانة جدة أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين أسفرت عن ضبط موقع استغلته عمالة لإعادة تدوير البيض الفاسد وتنظيفه بأدوات غير صالحة ووضع تواريخ جديدة عليه ومن ثم إعادة توزيعه مرة أخرى على المطاعم والمحال التجارية.
وأضافت أنه جرى إتلاف ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 30 طنًا، كانت معدة للفرز والبيع، واتخذت الإجراءات بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

مداهمة حوش في جدة:


وفي وقت سابق تمكنت أمانة جدة وهيئة الغذاء والدواء وإجادة، من ضبط حوش لإنتاج المعجنات والحلويات.
وبحسب ما نشرته حينها، فقد كشفت المداهمة أن الموقع بدون تصاريح نظامية ، حيث تم رصد انتشار الحشرات واستخدام البيض الفاسد.
 كما تم رصد عمالة لا تحمل كروتاً صحية، وجرى إتلاف جميع الكميات وإغلاق الموقع.

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