السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إصدار التقرير الشهري لمعايير أداء مطارات المملكة خلال مارس 2024

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز الدولي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر مارس 2024م، وفقًا لـ11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء.اضافة اعلان

معايير أداء مطارات المملكة خلال مارس 2024

وأضافت الهيئة، أمس الجمعة، أن ذلك يأتي تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
 ونال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار القيصومة الدولي، ومطار عرعر، المراكز المتقدمة في التقرير، إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات.

مطارات تسجل أكثر من 15 مليون مسافر سنويًا

وقُسمت المطارات إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، وحصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%.
بينما جاء ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام وصلت إلى 82%.
حيث تفوق مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مطار الملك خالد الدولي في نسب تحقيق المعايير.

مطارات تسجل من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%.
فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91%.
حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.



اقرأ أيضا

جدة تتصدر.. حجز 24 ألف دراجة نارية مخالفة

نهر جاري.. شاهد قوة جريان السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحة

أهم 10.. تعديلات نظامي الأحوال المدنية والمرور وموعد صرف راتب شهر إبريل

عاجل.. إيحاءات جنسية.. القبض على امرأة في الدمام لقيامها بهذه الجريمة

ضربات مباغتة.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

دراجات آلية مخالفة 10:37 م الجمعة، 19 أبريل 2024

جدة تتصدر.. حجز 24 ألف دراجة نارية مخالفة

خادم الحرمين -. تواصل.. 2:08 م الخميس، 11 أبريل 2024

برعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل

الجوازات - البوابات الإلكترونية بـ مطار الملك خالد الدولي بـ الرياض 11:55 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

تدشين المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

سحب ركامية رعدية - السحب الرعدية 5:00 ص الخميس، 28 مارس 2024

عاجل.. لمدة 5 أيام.. تحذير من الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة