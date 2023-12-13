عاجل.. بعد اجتياحها للمحال التجارية بمكة.. السيول تداهم المنازل في عرعر

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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر منزل من مياه الأمطار والسيول التي هطلت على محافظة عرعر بالحدود الشمالية.





السيول في عرعر:

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السيول في حي الغسالة بمكة:

الثلوج بمرتفعات تبوك:

وأظهر الفيديو المياه تغمر المنزل وتغرق أثاثه فيما قال صاحب المنزل "لا إله إلا الله أنا غرقت بالديوانية والله العظيم ما قدرت أمشي يارب سترك".وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وفي صباح اليوم الأربعاء شهدت مناطق مختلفة من المملكة، جريان السيول، حيث اجتاحت مكة ودخلت المحال التجارية والمنازل بحي الغسالة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تضررت المنازل ودخلت السيول للمحال التجارية بحي الغسالة نتيجة الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.أيضا وثق مقطع فيديو تغطية الثلوج لمرتفعات منطقة تبوك شمال غرب المملكة .وأظهر الفيديو اكتساء المرتفعات والوديان بالمنطقة بالثلوج في منظر رائع .وأظهرت ايضا لقطات من الفيديو أحد المواطنين وهو يعبر عن سعادته بالمنظر الطبيعي للثلوج على المرتفعات.وقام المواطن ، بإحضار المقاعد وكل ما يحتاجه للجلوس والاستمتاع بالمناظر البديعة ، وعلق قائلا : ما شاء الله تبارك الرحمن .. اليوم في أرض نجد غرب تبوك .وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) .