الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد اجتياحها للمحال التجارية بمكة.. السيول تداهم المنازل في عرعر

ت
سيول في المنازل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر منزل من مياه الأمطار والسيول التي هطلت على محافظة عرعر بالحدود الشمالية.

السيول في عرعر:

اضافة اعلان
وأظهر الفيديو المياه تغمر المنزل وتغرق أثاثه فيما قال صاحب المنزل "لا إله إلا الله أنا غرقت بالديوانية والله العظيم ما قدرت أمشي يارب سترك".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

السيول في حي الغسالة بمكة:



وفي صباح اليوم الأربعاء شهدت مناطق مختلفة من المملكة، جريان السيول، حيث اجتاحت مكة ودخلت المحال التجارية والمنازل بحي الغسالة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تضررت المنازل ودخلت السيول للمحال التجارية بحي الغسالة نتيجة الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

الثلوج بمرتفعات تبوك:



أيضا وثق مقطع فيديو تغطية الثلوج لمرتفعات منطقة تبوك شمال غرب المملكة .

وأظهر الفيديو اكتساء المرتفعات والوديان بالمنطقة بالثلوج في منظر رائع .

وأظهرت ايضا  لقطات من الفيديو أحد المواطنين وهو يعبر عن سعادته بالمنظر الطبيعي للثلوج على المرتفعات.

وقام المواطن ، بإحضار المقاعد وكل ما يحتاجه للجلوس والاستمتاع بالمناظر البديعة ، وعلق قائلا : ما شاء الله تبارك الرحمن .. اليوم في أرض نجد غرب تبوك .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) .

1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

شفاعة أمير منطقة القصيم تعتق رقبة مواطن من القصاص

خدمة جديدة في الجوازات.. "تواصل" تنجز المعاملات التي تعذر تنفيذها

أخبار السعودية.. حقيقة استبعاد الابن الموظف من حساب المواطن وإلغاء الانقطاع عن العمل

95 محطة في 9 مناطق .. والحدود الشمالية تسجّل الأعلى مطرًا بـ 35.5 ملم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 5:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل .. أمطار متوقعة على هذه المناطق من الغد وحتى نهاية الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة 4:13 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

تنزيل 8:47 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة مكة

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد 4:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

اقرأ أيضا

medium_2023-11-13-d92f88cc5b
4:43 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يُحذر سكان تبوك من تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة

67ع56
4:02 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى من "هدف" حول 330 ألف وظيفة

فيديو
3:57 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بالفيديو.. 150 ألف شجرة تغير ملامح متنزه شقراء الوطني

GBOobC4XIAADDDf
3:56 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

بويا العربية للتأمين الصحي
7:03 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

بعد نقل ملكية السجل التجاري متى تظهر المنشأة في التأمينات؟

ت
7:02 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد اجتياحها للمحال التجارية بمكة.. السيول تداهم المنازل في عرعر

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام
6:00 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط 10 وافدين أثناء عملية تهريب مخدرات كبيرة

النيابة العامة - جديد
5:50 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من النيابة العامة بشأن التوقيف وإخلاء السبيل

WhatsApp Image 2023-12-13 at 4.14.18 PM
5:32 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

الجوازات1
5:08 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

خدمة جديدة في الجوازات.. "تواصل" تنجز المعاملات التي تعذر تنفيذها