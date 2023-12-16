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عاجل.. عفا عن قاتل والده بنجران .. ماذا فعل أهل الجاني؟

أهل قاتل
أهل الجاني
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فاجأ مواطن في نجران الجميع بالعفو عن قاتل والده، حيث قام الحاضرون باحتضانه عقب قراراه بالعفو.

يعفو عن قاتل والده في نجران:

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وكان  مقطع فيديو متداول، قد وثق لحظة قيام المواطن "راكان بن مهدي بن حطران آل صليع"، بالعفو عن قاتل والده في نجران.
ويظهر الفيديو المتداول تجمع عدداً من الرجال وأهل الجاني أمام ابن القتيل، يطلبون منه العفو عن القاتل، وقاموا بلف الشماغ حول رقابهم، بينما خلع أحدهم ملابسه.

وأثناء التجمع قال أحد المتواجدين لنجل القتيل: "يا ركان هذا يوم الرحمة، والموقف اللي تكتب فيه"، ليرد عليهم: "الله عفاكم".
وقام المتواجدون باحتضان نجل القتيل بعد موافقته على العفو، وسط تهليل وتكبير من الرجال.



يعفو عن قاتل والده بتبوك:


وفي وقت سابق  أعلن مواطن  تنازل والده "مطير العطوي" عن قاتل أخيه في ساحة القصاص بتبوك لوجه الله، لافتا إلى أنه حين رفع السياف سيفه رفع الوالد يده معلنا العفو.

وقال شقيق القتيل إنه لم يكن هناك نية للتنازل وحضرت النية ، مشيرًا إلى أن الشيوخ وأعيان القبائل من داخل المنطقة وخارجها جاءوا إلى والده لطلب العفو ولم يعطهم تصريح  بذلك.

وأضاف: "كما تم عرض  مبالغ مالية كبيرة على والدي ورفضها، وطلب وجه الله العزيز الكريم بعفوه اليوم".

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