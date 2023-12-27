عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، بالإنذار
الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بالعديد من
التغيرات المناخية.
أمطار المدينةوأوضح المركز أن الأمطار تهطل على محافظات المدينة
المنورة، العيص، وخيبر، وينبع، والحناكية، والعلا، وبدر، ومركز الرايس، ووادي
الفرع، والمهد.
وبين أن الحالة بدأت أمس الثلاثاء الساعة 7 مساءً، وتستمر اليوم الأربعاء حتى الساعة 6 مساءً.
7 تغيرات مناخيةوأضاف المركز ان هذه الحالة تشمل 7 تغيرات مناخية على
منطقة المدينة المنورة، وهي:
1 - سقوط أمطار غزيرة.
2 - رياح شديدة السرعة.
3 - انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
4 - تساقط البرد.
5 - جريان السيول.
6 - ارتفاع الأمواج.
7 - صواعق رعدية.
أمطار المسجد النبويووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد سقوط الأمطار،
على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، بالعديد من مقاطع الفيديو.
وأظهرت الفيديوهات، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي في أجواء إيمانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
فيديو 🎥— عبدالرحمن الفريدي (@AlFuraidi) December 26, 2023
المدينة تحت غزارة المطر 🌧️
الأنسنة و الحرم و غزارة المطر 🤍#امطار_المدينه pic.twitter.com/fpm9eR7AbE
تعليق الدراسة الحضوريةوقالت إدارة تعليم المدينة المنورة إنه تقرر أن تكون
الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي في جميع
المدارس ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.
وأوضح أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.