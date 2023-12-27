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عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)

أمطار المدينة
أمطار المدينة
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، بالإنذار الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بالعديد من التغيرات المناخية.اضافة اعلان

أمطار المدينة

وأوضح المركز أن الأمطار تهطل على محافظات المدينة المنورة، العيص، وخيبر، وينبع، والحناكية، والعلا، وبدر، ومركز الرايس، ووادي الفرع، والمهد.
وبين أن الحالة بدأت أمس الثلاثاء الساعة 7 مساءً، وتستمر اليوم الأربعاء حتى الساعة 6 مساءً.


7 تغيرات مناخية

وأضاف المركز ان هذه الحالة تشمل 7 تغيرات مناخية على منطقة المدينة المنورة، وهي:
1 - سقوط أمطار غزيرة.
2 - رياح شديدة السرعة.
3 - انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
4 - تساقط البرد.
5 - جريان السيول.
6 - ارتفاع الأمواج.
7 - صواعق رعدية.

أمطار المسجد النبوي

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد سقوط الأمطار، على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، بالعديد من مقاطع الفيديو.
وأظهرت الفيديوهات، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي في أجواء إيمانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

تعليق الدراسة الحضورية

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة إنه تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي في جميع المدارس ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.
وأوضح أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

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