عاجل.. إنذار أحمر وتغيرات مناخية وتأجيل الدراسة اليوم بسبب أمطار المدينة (فيديو)

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، بالإنذار الأحمر من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة بالعديد من التغيرات المناخية. اضافة اعلان





أمطار المدينة



7 تغيرات مناخية



أمطار المسجد النبوي







المدينة تحت غزارة المطر 🌧️



الأنسنة و الحرم و غزارة المطر 🤍pic.twitter.com/fpm9eR7AbE فيديو 🎥المدينة تحت غزارة المطر 🌧️الأنسنة و الحرم و غزارة المطر 🤍 #امطار_المدينه December 26, 2023

تعليق الدراسة الحضورية



وأوضح المركز أن الأمطار تهطل على محافظات المدينة المنورة، العيص، وخيبر، وينبع، والحناكية، والعلا، وبدر، ومركز الرايس، ووادي الفرع، والمهد.وبين أن الحالة بدأت أمس الثلاثاء الساعة 7 مساءً، وتستمر اليوم الأربعاء حتى الساعة 6 مساءً.وأضاف المركز ان هذه الحالة تشمل 7 تغيرات مناخية على منطقة المدينة المنورة، وهي:1 - سقوط أمطار غزيرة.2 - رياح شديدة السرعة.3 - انعدام في مدى الرؤية الأفقية.4 - تساقط البرد.5 - جريان السيول.6 - ارتفاع الأمواج.7 - صواعق رعدية.ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد سقوط الأمطار، على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، بالعديد من مقاطع الفيديو.وأظهرت الفيديوهات، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي في أجواء إيمانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة إنه تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي في جميع المدارس ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية.وأوضح أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.