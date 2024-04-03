عاجل.. بعد زلزال تايوان.. تحذير من سفارة المملكة في اليابان لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في اليابان، تحذيرًا لجميع المواطنين، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان صباح اليوم الأربعاء.
تحذير من احتمالية حدوث تسوناميونقلت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذير السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية إلى التواصل مع شؤون المواطنين في حال حدوث أي طارئ على الرقم التالي (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.
بعد الزلزال العنيف الذي ضرب #تايوان هذا الصباح، تحذّر السلطات اليابانية من احتمالية حدوث #تسونامي في مناطق جنوب غرب #اليابان، وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين:— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) April 3, 2024
09055833862
راجية السلامة للجميع 🇸🇦🇯🇵 pic.twitter.com/IGclGKzt3b