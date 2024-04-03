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عاجل.. بعد زلزال تايوان.. تحذير من سفارة المملكة في اليابان لجميع المواطنين

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زلزال
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أصدرت سفارة المملكة في اليابان، تحذيرًا لجميع المواطنين، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان صباح اليوم الأربعاء.

تحذير من احتمالية حدوث تسونامي

ونقلت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، تحذير السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية، والتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية إلى التواصل مع شؤون المواطنين في حال حدوث أي طارئ على الرقم التالي (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.


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