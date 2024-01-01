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عاجل.. خطوات طال انتظارها.. تفاصيل جديدة عن تأمين عقود العمالة المنزلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية
أ أ
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة للعمل لأول مرة في المملكة في خطوة طال انتظارها.

التأمين على عقود العمالة المنزليةاضافة اعلان


ويغطي هذا التأمين معظم حالات الضرر مثل هرب العمالة والامتناع أو العجز عن العمل وتحمل نفقات نقل الجثمان عند الوفاة والتعويض عن المدة المتبقية من العقد وضمان حقوق العامل وتعويضه في حال وفاة أو عجز رب العمل عن سداد مرتباته.

مزايا التأمين على عقود العمالة


وتشكل خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية شبكة الأمان للعلاقة التعاقدية في سوق استقدام العمالة المنزلية لجميع أطراف العلاقة، حيث يحفظ حقوق رب العمل والعامل أو العاملة، وكذلك مكتب الاستقدام، ويحد من الأضرار المادية.

استقرار قطاع الاستقدام


وأوضح الكاتب خالد السليمان في مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان " تأمين عقود العمالة المنزلية.. شبكة أمان !"، أن التأمين على عقود العمالة المنزلية في نظامه المستحدث لمدة سنتين ومن ثم التحول بعدها إلى اختياري في سنتين أخرى سيمنح قطاع الاستقدام استقراراً يعزز الثقة بالعلاقات التعاقدية ويوفر طمأنينة نفسية لطرفي العلاقة تساعد على كفاءة الأداء والوفاء بالالتزامات.
وأضاف خالد السليمان، أن هذه الخدمة تحد من الكثير من الشكاوى والمشكلات مع العمالة ومكاتب الاستقدام.

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