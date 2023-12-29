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حال تغيب العمالة المنزلية.. مساند يحدد الطرف المسؤول عن الاستقدام

مساند
منصة مساند
أ أ
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حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، الطرف المسؤول عن الاستقدام في حال هروب أو تغيب العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المطلوب والمسؤولية عن الاستقدام بعد تغيب العمالة المنزلية عن الحضور في الموعد المحدد.اضافة اعلان

الطرف المسؤول عن الاستقدام


وأجابت منصة مساند، بقولها: "يكون الطرف الاول مسؤولا عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لاتقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكه , ويتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الاول عن العامل"،


وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه بالتعاون مع منصة مساند فإنها حريصة على تطبيق جميع الإجراءات والآليات؛ لضمان حقوق العمالة المنزلية، وأصحاب العمل.

طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند

وأوضحت أنه لضمان حقوق العمالة المنزلية وإبرام عقد موثق من خلال منصة مساند لأكثر من 175 ألف صاحب عمل، فإنه يجب تأمين ذلك باتباع هذه الخطوات:
1 – الدخول إلى منصة مساند.
2 - النقر على نوع التعاقد.
3 - اختيار نوع الاستقدام.
4 - تحديد مهنة العامل وجنسيته.
5 - اختيار العروض المناسبة.
6 - تأكيد ”طلب استقدام”.
7 - موافقة مكتب الاستقدام.
8 - انقر على تفاصيل الطلب.
9 - اختيار العامل المناسب، من بين العديد من العمالة المرشحة.
10 - ينقلك الموقع إلى إجراءات التأمين والشروط.
11 - انقر على ” قبول”.
12 - سينقلك أيضًا إلى شركة التأمين للحصول على عرض مناسب.
13 - بعد الموافقة، على السعر.
14 - سيتم نقلك إلى منصة مساند؛ لإنهاء الإجراءات، واستكمال الطلب.

أهداف التأمين على عقود العمالة المنزلية

وأكدت الوزارة أنه تم تطبيق التأمين على العمالة المنزلية التي أصبحت إجباري لجميع أصحاب العمل الذين يستقدمون عمالة منزلية من الخارج، من أجل حماية حقوق الطرفين بعقد رسمي وموثق من منصة مساند، تحقيقًا لهذه الأهداف:
1 - تعويض صاحب العمل أيضًا في حال تغيب أو هروب العامل.
2 - تعويض العامل في حال الإصابة خلال العمل وفي حالات العجز الجزئي والكلي.
3 - ينص العقد أيضًا على التعويض المادي في حالات الوفاة، وإعادة الجثمان، وجميع الممتلكات المادية والشخصية.
4 - تعويض العامل أيضًا في حال وفاة صاحب العمل، عن طريق دفع الرواتب وجميع مستحقاته.


 إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

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