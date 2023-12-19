الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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كم راتب العاملة المنزلية؟ منصة مساند تجيب

مساند
منصة مساند
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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الاستقدام.

احتساب أجر العاملة المنزلية


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن آلية احتساب أجر العامل أو العاملة المنزلية.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن أجر العمالة المنزلية يتم بالإتفاق بين العامل المنزلي و صاحب العمل مع مكتب الإستقدام، ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866".

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.

الاستقدام عبر المكاتب والشركات المرخصة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن إمكانية استقدام عاملة من بنجلاديش عبر مساند مباشرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها : "مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، كما يمكنك معرفة مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها من خلال مساند".

وفي وقت سابق، أكدت "منصة مساند"، أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها من قبل. اضافة اعلان


رسوم تأشيرة الاستقدام


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "لدي تأشيرة عاملة وتم تسجيل خروج نهائي قبل نهاية فترة التجربة؟ هل يمكن إلغاء التأشيرة واسترداد المبلغ؟".


وأجابت منصة مساند، بقولها: "إنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها، كما يمكنك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند".

كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن خدمة نقل كفالة عاملة منزلية لطفل التأهيل غير متوفرة حاليا.

نقل كفالة العمالة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية نقل كفالة العاملة المنزلية من طفل تأهيل لآخر.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك الخدمة غير متاحة حاليا ، وجاري العمل على دراسة الحالات المستثناة وسيتم التحديث عند الاطلاق:".

كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن الاستقدام للعمالة المنزلية متاح حاليا من دولة سيراليون.

الاستقدام من سيراليون


وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس "تستطيع حاليا التقديم على الاستقدام من جمهورية سيراليون الواقعة في أفريقيا بكل سهولة وبخطوات بسيطة عبر منصة مساند".
في سياق متصل، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" أن الاستقدام للعمالة المنزلية غير متاح حاليا من المغرب.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إمكانية استقدام العمالة من المغرب.

الاستقدام من المغرب


وأجابت منصة مساند، بقولها: "نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند".
وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أنه لا يحق لمكتب الاستقدام طلب الهوية علماً بأنه حسب أنظمة الأحوال المدنية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن حق مكتب الاستقدام في طلب بطاقة الهوية.

الاستقدام وصورة بطاقة الهوية



وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام .. لا يحق لمكتب الاستقدام طلب الهوية علماً بأنه حسب أنظمة الأحوال المدنية فإن تصوير الهوية الوطنية يعد مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة. كما نوضح بأن الاستقدام في مساند الكتروني ولا يتطلب إرفاق صورة للهوية".

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، تفاصيل تكاليف الاستقدام من دولة أوغندا للعمالة المنزلية.

تكاليف الاستقدام من أوغندا


وقال منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "إن تكاليف الاستقدام من أوغندا تشمل 5991 ألف ريال".
كذلك أتاحت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، الاستقدام من أكثر من 20 جنسية مختلفة.


وتصدرت خمس جنسيات قائمة الدول الأكثر استقدامًا في منصة "مساند"، وهي: 
باكستان
بنجلاديش
الفلبين 
الهند 
إثيوبيا

منصة مساند

ومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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