عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمدينة و تفاصيل الدراسة في رمضان

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 3 سنوات فقط؟ "الجوازات" توضح
أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية تجديد جواز السفر السعودي لمدة 3 سنوات فقط.. المزيد هنا
جريمة قتل في المدينة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن تفاصيل الحادث
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المدينة المنورة، فيما يلي نص البيان:.. المزيد هنا
عاجل.. تهز دولة عربية.. تخلصوا منها بداعي "غسل العار" والطب الشرعي يصدمهم بمفاجأة
اهتزت محافظة البصرة العراقية، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها فتاة بعد أن حاولت الخروج عن تقاليد أهلها ليتم التخلص منها على يد عائلتها.. المزيد هنا
عاجل.. تفاصيل الدراسة في رمضان مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث غدًاأنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1445هـ، يوم غد الأحد، بمشيئة الله.. المزيد هنا
غدا.. وزارة التعليم تطبق نظام البصمة في جميع الإدارات بالمملكة
تبدأ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم غد الأحد 1445/8/22هـ تطبيق نظام البصمة أو تطبيق "حضوري" الإلكتروني لإثبات.. المزيد هنا
فتوى مهمة من "الخثلان" لأصحاب "الكشتات" والرحلات البرية بشأن قصر الصلاة
أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال يتكرر من أصحاب الرحلات (والكشتات) البرية.. المزيد هنا
عاجل.. مئات الوظائف في 6 جهات بينها التعليم والسوق المالية.. التقديم يبدأ غدًا برواتب تصل 14 ألف ريال
أعلنت العديد من الجهات الحكومية، عن وظائف شاغرة يبدأ التقديم عليها خلال الأسبوع القادم اعتباراً من الأحد 1445/8/22هـ (2024/3/3م):.. المزيد هنا
عاجل.. عقوبة فورية من التجارة على مقهى ألزم المستهلكين بهذا الشيء.. ماذا فعل؟
خالفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة مقهى في مدينة الرياض لإلزامه المستهلكين بشراء أكواب القهوة بالحجمين الكبير والمتوسط.. المزيد هنا
عاجل.. ما سبب تأخر صدور الأهلية؟.. حساب المواطن يرد
د حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على سؤال مواطنة حول سبب تأخر صدور الأهلية هذا الشهر، حيث قالت :"الأهليه متى طولت زيادة ماالسبب".. المزيد هنا
الصحة تطيح بعدد من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية وتحيلهم للنيابة العامة
ضبطت وزارة الصحة بمشاركة جهات حكومية عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية والمخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية،.المزيد هنا