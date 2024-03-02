عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمدينة و تفاصيل الدراسة في رمضان

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. هل يمكن تجديد جواز السفر لمدة 3 سنوات فقط؟ "الجوازات" توضح



جريمة قتل في المدينة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن تفاصيل الحادث



عاجل.. تهز دولة عربية.. تخلصوا منها بداعي "غسل العار" والطب الشرعي يصدمهم بمفاجأة



عاجل.. تفاصيل الدراسة في رمضان مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث غدًا



غدا.. وزارة التعليم تطبق نظام البصمة في جميع الإدارات بالمملكة



فتوى مهمة من "الخثلان" لأصحاب "الكشتات" والرحلات البرية بشأن قصر الصلاة



عاجل.. مئات الوظائف في 6 جهات بينها التعليم والسوق المالية.. التقديم يبدأ غدًا برواتب تصل 14 ألف ريال



عاجل.. عقوبة فورية من التجارة على مقهى ألزم المستهلكين بهذا الشيء.. ماذا فعل؟



عاجل.. ما سبب تأخر صدور الأهلية؟.. حساب المواطن يرد



الصحة تطيح بعدد من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية وتحيلهم للنيابة العامة

