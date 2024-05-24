الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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عاجل. .موعد إعلان نتائج القبول لطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1446هـ

نظام نور
منصة نور
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من المقرر أن يتلقى أولياء الأمور الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ؛ رسائل القبول عبر الجوالات بتاريخ 1445/11/22هـ / الموافق 2024/5/30، على ما أفادت وزارة التعليم.اضافة اعلان
وأتاحت الوزارة، عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في  الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1446هـ بالمدارس الحكومية، خلال الفترة من 15 رمضان وحتى 22 شوال. 

التسجيل عبر نظام نور

وأتاحت وزارة التعليم التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 ذو القعدة 1445 هـ.
ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.  
وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

التسجيل الإلكتروني

وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.
وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.
وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العان الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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