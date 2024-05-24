عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين بخصوص إيداع راتب مايو

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يترقب موظفو القطاع العام والحكومي، صرف راتب شهر مايو 2024 في غضون 72 ساعة من الآن.
مواعيد صرف الرواتب
وتتأرجح مواعيد صرف الرواتب ما بين يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي.
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.
توحيد مواعيد صرف الرواتبوجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.