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عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين بخصوص إيداع راتب مايو

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يترقب موظفو القطاع العام والحكومي، صرف راتب شهر مايو 2024 في غضون 72 ساعة من الآن. 

مواعيد صرف الرواتباضافة اعلان


وتتأرجح مواعيد صرف الرواتب ما بين يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي. 
وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد إيداع راتب مايو

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مايو الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الإثنين 27/05/2024، الموافق 19/11/1445هـ.

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