عاجل.. توقعات الطقس: أمطار رعدية وضباب على 8 مناطق.. وإنذار أحمر على مكة المكرمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.



رياح وأمطار على جازان عسير:

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إنذار أحمر على مكة:

وتشمل الحالة أجزاءً من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.فيما أصدر أيضا المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمر على مكة المكرمة، متوقعا أمطارا غزيرة، وتأثيرات مصاحبة تشمل رياحا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان السيول.